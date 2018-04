Le photographe de l'AFP Ahmad Gharabli récompensé

Il a décroché la première place dans la catégorie photo pour une série d'images de manifestations palestiniennes à Jérusalem.

Ahmad Gharabli, 37 ans, est un Palestinien de Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël. Il est entré à l'AFP en 2006.

Le Forum annuel des médias arabes, qui s'est tenu mardi et mercredi à Dubaï, a été largement dominé cette année par le combat mondial contre les «fake news», en présence de dirigeants des médias traditionnels et des géants de l'internet, comme Google et Facebook.

Phil Chetwynd, rédacteur en chef central de l'AFP, est intervenu lors du forum pour souligner «l'impact énorme» des images - photos et vidéos - dans l'information à l'ère numérique.