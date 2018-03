Budget Leitão: les musées se réjouissent

Le Musée des beaux-arts de Montréal, qui a subi des réductions successives de son financement public depuis 2010, était satisfait de l'annonce du ministre des Finances, Carlois Leitao, ce mardi après-midi. Par communiqué, il a remercié Québec «pour le soutien financier additionnel de 10 millions» répartis sur cinq ans octroyés au MBAM. Pourtant, cette aide financière additionnelle, si elle est bienvenue, porte la subvention annuelle du MBAM au montant de 15,2 millions, soit celui de 2010-2011 et un peu moins qu'en 1992 (15,9 millions).

« Nous sommes soulagés de revenir au niveau de financement des années 2010 pour les cinq années à venir, après les compressions successives que nous avons subies depuis 2010, dit Nathalie Bondil, directrice générale du musée. Notre situation était fragilisée malgré nos excellentes performances. Cette confiance salue le travail et les réalisations du musée, vecteur de progrès social et source d'inspiration à l'international où il est reconnu pour son innovation.»

À Québec, la directrice générale et conservatrice en chef du Musée national des beaux-arts du Québec, Line Ouellet, salue plutôt l'initiative de Québec de consacrer 5 millions sur cinq ans pour offrir des visites gratuites un dimanche par mois dans quelques musées de la province dont le sien. « C'est une formidable nouvelle! dit-elle. Il s'agit d'un pas de plus vers une plus grande accessibilité de tous les publics aux institutions muséales. En investissant ainsi, le gouvernement du Québec porte un regard résolument tourné vers l'avenir, vers la sensibilisation d'un maximum de gens à la culture. Par cette mesure, il agit directement sur leur ouverture aux arts et aux artistes. »

Cette initiative réjouit aussi Suzanne Sauvage, présidente et cheffe de la direction du Musée McCord. «Nous sommes très heureux de cette aide qui nous permettra de poursuivre nos activités et tout particulièrement de développer nos programmes éducatifs pour rejoindre un plus grand nombre d'enfants d'âge scolaire, dit-elle. Nous espérons aussi élargir nos initiatives en médiation culturelle.»

« Dans un monde idéal, le Musée serait gratuit tous les jours, donc je me réjouis de cette annonce, estime de son côté John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du Musée d'art contemporain de Montréal (MAC). C'est un geste qui répond réellement à la mission du MAC de rendre l'art contemporain accessible au plus grand nombre de personnes. »

Le MAC salue par ailleurs l'investissement supplémentaire de 3 millions du ministère de la Culture et des Communications pour soutenir son projet de transformation architecturale. « Je suis vraiment ravi de ce geste posé par le ministère qui témoigne d'une belle marque de confiance envers le Musée, dit M. Zeppetelli. Cette aide financière augmente notre capacité à programmer activement pendant la période des travaux et nous permettra de rester vivants et impliqués dans la communauté. » La transformation à venir de l'édifice du MAC survient alors que le musée public bat des records de fréquentation : plus de 600 000 visiteurs pour sa saison 2017-2018.

À noter que la directrice générale du Musée de Pointe-à-Callière, Francine Lelièvre, a dit à La Presse qu'elle regrette que son musée n'ait pu bénéficier de l'initiative d'une visite gratuite par mois, le musée de PAC n'étant pas accrédité par le gouvernement du Québec puisque c'est un musée municipal. « Et il n'y a rien pour l'archéologie et rien pour la conservation, dit-elle. Le patrimoine, on est toujours entre deux chaises, mais je salue quand même le geste du gouvernement de soutenir le milieu culturel dans son ensemble.»