Particules d'existence: la réalité virtuelle à son mieux

Discovery Tour by Assassin's Creed: Ancient Egypt

Ubisoft Montreal a des idées derrière la tête. L'entreprise a accompagné sa série de jeux vidéo historique Assassin's Creed d'une installation interactive qui permet de découvrir l'histoire et le quotidien des habitants de l'Égypte ancienne. Une visite de la bibliothèque d'Alexandrie, le monde des pharaons, l'agriculture et le commerce de l'époque. Le tout avec un réalisme impressionnant supervisé par des historiens. Une des étapes instructives de Particules d'existence. Chapeau!

Réalisé par Ubisoft Montreal, 2018, en français, anglais, italien, espagnol, russe, japonais ou allemand, jusqu'à 20 min.

Treehugger: Wawona

Voici une installation de réalité virtuelle assez déstabilisante. Tellement qu'on peut facilement perdre l'équilibre! Elle vous permet, sac au dos, de participer à la croissance d'un séquoia fantastique dont on peut faire bouger le feuillage et le tronc en remuant les mains. Mais à force de jouer avec les manettes, on finit par avoir le tournis! Mis à part l'atmosphère fantastique, la réalisation technique n'est pas exceptionnelle.

Réalisé par Marshmallow Laser Feast (Royaume-Uni), 2016, 10 min.

In The Eyes of The Animal

Immersion dans quatre visions d'une forêt, de jour et de nuit, depuis les airs autant qu'au ras du sol. Techniquement d'un intérêt limité. Une interprétation artistique et numérique des sous-bois présentée comme une oeuvre contemplative, mais qui finit par lasser au bout d'un moment, d'autant qu'on doit porter un casque (type casque de moto) assez pesant et peu pratique.

Réalisé par Marshmallow Laser Feast (Royaume-Uni), 2015, 10 min.