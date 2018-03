Moment Factory récompensée à SXSW

L'illumination du pont Jacques-Cartier par Moment Factory et ses partenaires a été récompensée au Gala de l'innovation interactive 2018 de l'événement South by Southwest (SXSW) aux États-Unis.

Créé dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, le projet d'illumination du pont Jacques-Cartier a remporté un prix dans la catégorie «villes intelligentes» (smart cities).

Le pont Jacques-Cartier s'illumine de manière interactive, c'est-à-dire que ses couleurs et ses effets changent selon les saisons, le moment de la journée et même la température. Les internautes peuvent également participer à l'illumination puisque l'utilisation de mots-clics sur les réseaux sociaux contribue aux effets.

En tout, 65 projets avaient été retenus dans 13 catégories en vue du gala qui a eu lieu mardi, à Austin, au Texas.

L'événement compte majoritairement des projets créés aux États-Unis, tout en ayant en lice des productions d'un peu partout dans le monde.

En 2017, Moment Factory avait offert une conférence sur la réalité augmentée lors de l'événement SXSW, évoquant le projet à venir de l'illumination du pont Jacques-Cartier.

À cette occasion, le cofondateur de Moment Factory, Sakchin Bessette, participait pour la première fois au festival d'innovation et de technologie.

Selon le site internet de l'événement, la catégorie «villes intelligentes» honore les innovations en énergie durable et respectueuse de l'environnement, le transport et la technologie de l'internet des objets, qui rendent la vie dans un monde connecté plus intelligente, plus propre et plus verte.