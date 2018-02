Des billets de 20$ à 2500$ pour une exposition sur David Bowie

L'exposition tant attendue d'un musée new-yorkais sur la vie et le travail de David Bowie offrira des avantages exclusifs aux admirateurs qui sont prêts à débourser 2500 $ US pour un billet.

Associated Press NEW YORK

L'exposition David Bowie is du Brooklyn Museum sera à l'affiche du 2 mars au 15 juillet. Les billets - qui peuvent déjà être achetés sur le site web de l'institution - sont en vente aux prix de 20 $ US pour une admission en semaine et de 25 $ US pour une entrée pendant la fin de semaine.

Le musée offre également des «billets spéciaux», incluant un billet «Aladdin San» dont le prix est de 2500 $ US.

Pour cette rondelette somme, le titulaire du billet aura un accès exclusif à l'exposition, en compagnie d'une personne de son choix, et recevra plusieurs autres avantages.

Le président du Brooklyn Museum, David Berliner, a spécifié que l'institution offre ce type de «billets spéciaux» pour la première fois.