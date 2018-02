Giacometti en dix oeuvres marquantes

Objet désagréable

Bronze de 1931, 15,1 cm x 47,9 cm x 11,8 cm.

Voici une des sculptures les plus évocatrices et les plus ambiguës d'Alberto Giacometti. Conçu durant une période consacrée à la création d'oeuvres plutôt étranges, souvent érotiques, voire violentes, Objet désagréable peut rappeler une gousse végétale, une aubergine, un objet rituel africain ou un godemiché hérissé de pointes. Un objet à sens multiple qui illustre combien l'adhésion de l'artiste au mouvement surréaliste l'a inspiré.

Boule suspendue

Sculpture surréaliste de 1930-1931 (version de 1965), en plâtre, métal peint et ficelle, 60,6 cm x 35,6 cm x 36,1 cm, Fondation Giacometti, Paris

Exposée pour la première fois en avril 1930 à la galerie Pierre, à Paris, en même temps que les créations récentes de Joan Miró et Jean Arp, Boule suspendue est une sculpture à connotation sexuelle encensée par le poète Paul Éluard et le peintre Salvador Dalí. Ce dernier la rangea dans la classe des «objets à fonctionnement symbolique» du surréalisme. Elle est à l'origine de la rencontre de Giacometti avec André Breton, le théoricien du surréalisme. Et elle a fait passer Giacometti du statut de jeune artiste d'avant-garde à sculpteur collectionné.

Femme qui marche I

Sculpture en bronze de 1932, 150 cm x 27,5 cm x 37,5 cm, Fondation Giacometti, Paris

Dans sa quête de représentation de la figure féminine, Alberto Giacometti réalise cette sculpture symbolique d'une femme élancée et dynamique, sans bras ni tête, en s'inspirant de l'art antique. Femme qui marche 1 annonce la lignée des personnages filiformes de l'artiste suisse, qui reviendront ensuite régulièrement dans ses phases de production. Mais l'inspiration des korês grecques s'atténuera et fera place à un modelage particulier de la matière et un fini dans lequel certains verront les traits de la condition humaine.