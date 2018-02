Giacometti à Québec: l'art de la synthèse

Il aura fallu attendre un demi-siècle après la mort du sculpteur suisse Alberto Giacometti pour enfin jouir d'une rétrospective quasi complète de son travail. Avec 230 oeuvres, dont 110 sculptures, c'est une exposition exceptionnelle mise sur pied par la Fondation Giacometti que présente le Musée national des beaux-arts du Québec, après la Tate Modern de Londres et avant le Guggenheim de New York.

Mort en 1966, Alberto Giacometti est un cas dans l'histoire de l'art. Attiré par le classicisme archaïque et une forme immodérée d'expressionnisme, il a été influencé par le cubisme et le surréalisme, mais est parvenu à se créer une niche avec un art synthétique consacré à la représentation humaine.

De Giacometti, on connaît le célèbre Homme qui marche, ce personnage filiforme en bronze dont la silhouette, symbole d'humanité, a fait le tour du monde. L'exposition montée par la Fondation Giacometti de Paris (d'où proviennent 98 % des oeuvres) et sa directrice, Catherine Grenier, a le mérite de nous immerger dans l'univers d'un artiste qui a autant sculpté avec ses mains qu'avec sa tête. Il est un des plasticiens du XXe siècle qui ont eu le plus de relations intellectuelles avec d'autres artistes, tels que Samuel Beckett, Paul Éluard, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Picasso, Salvador Dalí ou encore André Breton.

Dimensions variables

Présenté parfois comme l'héritier de Rodin, Giacometti a peu travaillé le monumental, ayant varié les tailles et tenu compte de l'exiguïté de son atelier parisien. La première salle de l'exposition montre ses oeuvres de jeunesse. Avec des créations parfois rudimentaires dans lesquelles on subodore son désir de différenciation. Des esquisses d'étudiant, mais aussi Femme cuillère, une de ses plus élégantes sculptures, qui illustre son intérêt pour l'art africain, la figure féminine et l'érotisme.

Dans une scénographie aérée et très design (avec 23 socles splendides en érable), signée Jean Hazel, on découvre ses oeuvres abstraites de 1929 avec notamment Tête qui regarde. Puis la surréaliste Boule suspendue qui fait basculer sa carrière en 1930. Le jeune artiste d'avant-garde devient collectionné à l'âge de 29 ans.

La mort de son père en 1933 le plonge dans la mélancolie. De cette période sont nés Tête crâne et Cube, dont l'origine émane d'une gravure d'Albrecht Dürer.