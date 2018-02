Programmation 2018 du MAC: avantage Canada!

Les prophètes

Du 6 avril au 26 août 2018

Dans le cadre des expositions mettant en valeur la collection du MAC, intitulées Collection: tableau(x) d'une exposition, la conservatrice de cette collection, Marie-Ève Beaupré, a concocté Les prophètes, qui met en dialogue l'oeuvre du même nom des artistes québécois Richard Ibghy et Marilou Lemmens avec celles d'autres artistes de la collection. OEuvre ironique sur les prévisions des économistes, Les prophètes est constituée de 431 minuscules sculptures posées sur une table et figurant des courbes ou diagrammes analytiques. Déjà exposée à la Biennale de Montréal de 2014, elle revient avec de nouveaux ajouts et dialoguera, de manière formaliste et conceptuelle, avec des oeuvres de Josef Albers, Jack Bush, Jana Sterbak et Sol LeWitt.

Seuls ensemble

Du 6 avril au 26 août 2018

Deuxième expo de la série Collection : tableau(x) d'une exposition, Seuls ensemble est une réflexion de la conservatrice Marie-Ève Beaupré sur notre époque de connectivité interpersonnelle maximale, facilitée par les réseaux sociaux, alors que la solitude s'accroît pourtant. Avec des oeuvres d'artistes canadiens (Sarah Anne Johnson, Graeme Patterson, Jon Rafman et Jeremy Shaw) appartenant à la collection du MAC et qui évoquent ce constat paradoxal. À noter que la série de trois photographies Towards Universal Pattern Recognition de Jeremy Shaw, qui sera exposée dans ce cadre, a été présentée à la Biennale de Venise l'an dernier.