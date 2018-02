La fibre internationale d'Art Mûr

Fondée à Montréal en 1996 par Rhéal Olivier Lanthier et François St-Jacques, la galerie Art Mûr prend racine en Europe - une première pour une galerie d'art contemporain canadienne. Après un an d'essai à Leipzig, en Allemagne, Art Mûr vient d'ouvrir un espace d'exposition à Berlin. Objectif: devenir une véritable galerie internationale.

L'expansion internationale, François St-Jacques et Rhéal Olivier Lanthier y pensaient depuis 12 ans. Forts de leur expérience et d'une vision bien définie, ils viennent de franchir le pas. Il faut dire que les fondateurs d'Art Mûr vivent et travaillent ensemble depuis 25 ans. Et se complètent bien. Franco-Ontarien, Rhéal Olivier Lanthier a étudié en sciences sociales et administration des affaires. Venu de Québec, François St-Jacques a fait les beaux-arts à l'Université Laval.

Prologue

Quand le galeriste René Blouin embauche François St-Jacques comme technicien au début des années 90, il ne se doute pas qu'il le met en orbite autour de la planète art. François en devient un mordu. Il travaille en parallèle pour Encadrements Marcel Pelletier et y fait entrer Rhéal Olivier. Tous deux finissent par ouvrir, en 1996, leur propre entreprise d'encadrement dans Saint-Henri. Un espace réservé aux expositions est inauguré trois ans plus tard.

Audace

Art Mûr déménage en 2002 au 5826, rue Saint-Hubert. Aucune galerie d'art contemporain n'est alors implantée dans le quartier. La bâtisse leur donne 1300 m2 de surface d'exposition. C'est grand pour un marché montréalais fragile. Mais les deux galeristes n'ont peur de rien. «En termes de superficie et de nombre d'artistes, on devenait une des plus grandes galeries du Canada», dit Rhéal Olivier Lanthier.

La qualité d'abord

Art Mûr attire des artistes de qualité. Bien que 20 des 27 artistes représentés par la galerie en 2006 ne le soient plus, parmi les 44 artistes avec lesquels ils travaillent aujourd'hui, il y a de grands noms comme Dina Goldstein, Nicholas Galanin, Jannick Deslauriers, Patrick Beaulieu, Holly King, Claude Tousignant, Melvin Charney, Nadia Myre, Guillaume Lachapelle, Cal Lane, Jonathan Hobin ou Barbara Todd. Et des valeurs sûres telles que Simon Bilodeau, Jean-Robert Drouillard, Patrick Bérubé, Karine Payette ou encore Karine Giboulo.

La recette

Le succès d'Art Mûr découle d'une méthode appliquée avec soin. Présenter des expos solos et de groupe. Publier un fascicule détaillé et bilingue de 24 pages pour chaque expo. Présenter des artistes multidisciplinaires, autant de femmes que d'hommes, et des artistes autant américains que canadiens-anglais et québécois.

Un site internet trilingue (anglais-français-allemand) est là pour séduire les collectionneurs du monde entier. Le chiffre d'affaires d'Art Mûr est d'ailleurs moins dépendant du marché local depuis trois ans.

La galerie a établi, dès 2002, des relations étroites avec les universités canadiennes pour exposer, chaque été, de jeunes artistes. Et avant bien du monde, elle a présenté des artistes autochtones, grâce notamment, depuis huit ans, à sa biennale d'art contemporain autochtone (BACA). «Notre force est d'avoir toujours été en réflexion, dit Rhéal Olivier Lanthier. On a toujours voulu aller plus loin en étant à l'écoute des opportunités.»