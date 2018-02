Super Bowl: les projections vidéo signées par une firme montréalaise

Hier soir, c'est aussi leur entreprise qui était responsable des projections sur un écran au tout début de la performance (hors du terrain central) de Justin Timberlake ainsi que des éléments cubiques bombardés de lignes jaunes et bleues sur la scène centrale. «Nous avions la commande de créer quelque chose d'architectural et en trompe-l'oeil», a précisé le concepteur.

Défi particulier

La création vidéo vise à accompagner autant la musique que la performance d'un artiste sur scène.

Comment s'y prend-on pour créer des images à partir d'une oeuvre musicale?

«On écoute la musique, on essaie de comprendre la vision de l'artiste et à partir de là, on traduit celle-ci dans une vidéo, dit M. Coutu-Dumont. Dans le cas de Justin Timberlake, je peux vous dire qu'il apprécie des projections vidéo très rythmées.»

Or, une participation à un spectacle de la mi-temps du Super Bowl apporte un défi supplémentaire: satisfaire autant les dizaines de milliers de spectateurs rassemblés dans le stade que les centaines de millions de téléspectateurs (la moyenne était de 113,7 millions aux États-Unis seulement lors du Super Bowl de 2017) rivés à leur écran.

«C'est comme si on avait à réaliser deux spectacles. On travaille pour les gens dans la salle et on travaille pour les téléspectateurs. C'est ça, le challenge. Il faut alors être conscient de chacun des plans à diffuser.»

C'est en décembre 2017 que Silent Partners a été contacté par l'équipe de Justin Timberlake. Tous se sont mis au travail dès le début de janvier. Pour le spectacle de la mi-temps, il fallait s'assurer d'une coordination de tous les instants entre le chanteur, le directeur musical, ses musiciens, la vidéo, les responsables des éclairages laser, la pyrotechnique, la chorégraphie, le responsable de la diffusion, etc.

Les gens de Silent Partners ont répété une quinzaine de fois le numéro au New Jersey avant de déménager leurs pénates au U.S. Bank Stadium de Minneapolis, où ils ont répété de huit à dix fois au cours des derniers jours. M. Coutu-Dumont et trois autres créateurs de la firme montréalaise y étaient. Ils rentrent à Montréal dès aujourd'hui pour préparer la tournée de P!nk.