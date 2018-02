Napoléon au MBAM: quand l'art forge l'image

Présentée du 3 février au 6 mai au Musée des beaux-arts de Montréal, Napoléon - Art et vie de cour au palais impérial n'est pas seulement une exposition sur le plus célèbre des empereurs français et ses demeures richement parées. C'est aussi une réflexion sur le recours des gouvernants au pouvoir de l'image pour consolider leur autorité.

Le don, au Musée des beaux-arts de Montréal, de la collection d'objets reliés à Napoléon assemblée par le philanthrope montréalais Ben Weider (1923-2008) durant toute sa vie est à l'origine de l'intérêt du musée pour l'empereur français. Ce cadeau patrimonial a entraîné la création d'une galerie permanente, inédite en Amérique, consacrée à Napoléon.

Ajoutons à cela la passion qui anime le conservateur des arts décoratifs anciens au musée, Sylvain Cordier, pour cette période de l'histoire, et vous obtenez une exposition fort originale sur la Maison de l'empereur et le souci de Napoléon 1er (1769-1821) de contrôler son image publique.

Napoléon - Art et vie de cour au palais impérial illustre en effet avec brillance et sans ostentation l'atmosphère raffinée d'un palais napoléonien. Mais elle va plus loin. Elle démontre que la «mise en scène impériale» organisée avec des artistes avait pour but de forger et de glorifier l'image de l'empereur, d'imposer sa marque (le grand N majuscule) et de lui conférer une stature solide et souveraine aux yeux du peuple et des dynasties étrangères.

Sans être une apologie de l'empereur, l'exposition met en relief des oeuvres d'artistes de l'Empire - peintres, orfèvres, ébénistes, tapissiers, armuriers ou bronziers - qui ont enjolivé les palais impériaux de Saint-Cloud et des Tuileries avant que ceux-ci ne soient détruits en 1870 et 1871.