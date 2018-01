Jean-Robert Drouillard: le chanteur qui sculpte

L'année 2017 aura été intense pour Jean-Robert Drouillard avec trois projets d'art public, une expo à Sherbrooke et la préparation d'une autre présentée actuellement à la galerie Art mûr, à Montréal. Mais ce sculpteur qui chante deviendra un chanteur qui sculpte en 2018. Il donnera, en mars, trois concerts en France et prévoit lancer son deuxième disque à la fin de l'année.

Sculpteur contemporain épris de culture populaire, Jean-Robert Drouillard est un passionné... et un gros travailleur. L'an dernier, il a achevé trois projets d'art public: un à Québec, un à Cap-Tourmente et un à Montréal, où son installation offerte par la Ville de Québec pour les 375 ans de la métropole a été scellée à l'angle du boulevard Pie-IX et de la rue Sherbrooke.

L'artiste de 47 ans a encadré des jeunes de Beauport pendant plusieurs mois, ce qui l'a mené à exposer ses sculptures en bois massif au Musée des beaux-arts de Sherbrooke (MBAS). Enfin, il a concocté une expo solo plutôt expérimentale, actuellement présentée à la galerie Art mûr.

«Professionnellement, cela aura été une de mes plus grosses années», dit-il.

Si au MBAS, Drouillard présentait des statues très réalistes, ses sculptures en plâtre exposées chez Art mûr font penser à des ébauches. Utilisant la matrice d'une sculpture de son installation pour le 375e anniversaire de Montréal (qui représente un ado dont le modèle est son fils Cédric), Drouillard en a fait faire neuf moules par un assistant, l'automne dernier.

«Je lui ai dit que ce n'était pas grave s'il y avait des erreurs, dit Drouillard. Et comme j'étais en plein déménagement, j'ai récupéré des objets et j'ai improvisé.»