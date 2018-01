Daniel Sylvestre: lithographe par plaisir

Et puis, il y a Arbre, l'huile et lithographie à l'origine de l'exposition. Une oeuvre réalisée avec de petites chutes de lithos fixées sur la toile, qui lui donnent des airs de Jackson Pollock. C'est cette complexité et en même temps cette unité de mouvement qui a suggéré la suite de créations qui forment Surfaces.

«J'ai réussi à trouver un vocabulaire. À trouver le plaisir premier de ce que c'est qu'être un artiste. J'essaie de faire en sorte que mon premier geste soit le plus spontané possible.»

«Mais il y a aussi un côté ludique et parfois même l'idée de fourrer le système, poursuit l'artiste. Afin de sortir de la fiction et de l'insignifiant. J'ai besoin de vérité et de réalité.»

Pour aller jusqu'au bout de son élan créatif, Daniel Sylvestre est aussi son propre imprimeur. Le travail à la presse, les encres: il fait tout lui-même. Par plaisir, par souci de contrôler ce qu'il fait, mais aussi pour réduire ses coûts. Et parce qu'il est pas mal bricoleur, ayant retapé lui-même une vieille presse venue d'Allemagne.

Sans avoir fermé la porte à l'illustration (il vient d'obtenir une bourse pour créer un roman graphique évoquant la carrière de sa mère, l'auteure Andrée Thibault), Daniel Sylvestre présentera, l'automne prochain, une autre exposition à la galerie Linea, mais cette fois-ci avec ses Carnets libres, des illustrations et de courts textes réservés aux plus de 18 ans qui proviennent de son blogue. Un espace qui permet de mesurer le calibre et l'envergure de cet aventurier de l'art.

________________________________________________________________________

À la galerie de l'Atelier circulaire (5445, avenue De Gaspé, #105, Montréal) jusqu'au 10 février.