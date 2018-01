Rafael Lozano-Hemmer: la consécration

Sans être un bilan de mi-carrière, l'exposition présentera 25 oeuvres créées depuis une dizaine d'années par Rafael Lozano-Hemmer, notamment Subtitled Public (2005), Vicious Circular Breathing (2013), Sphere Packing (2014), Pan-Anthem (2014) et Zoom Pavilion (en collaboration avec Krzysztof Wodiczko, 2015).

Le MAC annonce sur son site que l'exposition explorera «les dimensions poétiques et politiques» des oeuvres de Lozano-Hemmer «à partir de l'un de ses plus importants principes: la notion de co-présence. Cette notion renvoie d'abord et surtout à la coexistence de voix, de perspectives et d'expériences singulières dans les oeuvres de Lozano-Hemmer».

Cette exposition monographique est coproduite par le MAC et le MOMA de San Francisco, où Rafael Lozano-Hemmer présentera par la suite ses installations technologiques participatives qui font le bonheur d'un large public...

Rafael Lozano-Hemmer fera l'objet d'une exposition présentée au MAC du 23 mai au 3 septembre.

À Montréal, on peut voir son oeuvre numérique Colorimètre dans le hall d'entrée de la Maison Manuvie (900, boulevard De Maisonneuve Ouest), durant les heures d'ouverture.

À l'étranger, on peut voir des oeuvres de Rafael Lozano-Hemmer à Reno (Nevada), au Nevada Museum of Art, jusqu'à demain; à Irvine (Californie), à la University of California, jusqu'au 3 février; à Madrid (Espagne), au musée Thyssen-Bornemisza, jusqu'au 28 février; à Reus (Espagne), au musée Salvador Vilaseca, jusqu'au 2 mars; à Karlsruhe (Allemagne), au Zentrum für Kunst und Medientechnologie, jusqu'au 18 mars; à Lisbonne (Portugal), au Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, jusqu'au 19 mars; à Mexico (Mexique), au Museo de la Ciudad de México, jusqu'au 1er avril.