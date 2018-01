Le musée d'Orsay et le MBAM créeront une exposition conjointe

«C'est pourquoi je suis venue voir ce que Nathalie Bondil a accompli ici en quelques années», a dit Mme des Cars.

«Le positionnement du MBAM est extrêmement intéressant, avec une vision très forte du rôle sociétal du musée. C'est une vision à laquelle je crois beaucoup, mais qu'il faut adapter à Paris.»

Car Paris a une histoire et une réalité différentes. Il y a une barrière sociale et culturelle presque psychologique quand on franchit le pas d'un musée parisien, dit-elle. «En France, le musée est un temple, toujours perçu comme un lieu d'élitisme. Notre défi est de lui redonner une accessibilité.»

Nouveau souffle

Laurence des Cars prévoit déjà donner un nouveau souffle à son institution avec une grande exposition sur la naissance du cinéma, une autre sur le «modèle noir, de Géricault à Matisse» (au printemps 2019), une sur la plasticienne portugaise Paula Rego et, enfin, une qui allie arts et sciences en collaboration avec le MBAM.

Présentée à Paris et Montréal en 2021, cette exposition arts et sciences associera des oeuvres d'art moderne des deux musées à des thèmes de l'anthropologie. Elle permettra à Orsay de bénéficier de l'expérience que le MBAM a acquise à travers ses nombreux partenariats avec le réseau de la santé. Et au MBAM d'avoir accès à des oeuvres d'art prestigieuses.

«Avec le musée d'Orsay, nous sommes dans l'échange des bonnes pratiques, dit la directrice du MBAM, Nathalie Bondil, car nous avons les mêmes enjeux. À la différence que le MBAM est enraciné dans le tissu social.»

«C'est la société civile qui nous porte et nous dirige. Même si le contexte est différent, ces rapprochements sont intéressants, d'autant que les musées français commencent à s'ouvrir vers cette société civile.»

Nathalie Bondil croit en la capacité des musées de changer les mentalités, afin de «passer de la tolérance à l'acceptance et de l'inclusion à la cohabitation», dit-elle. Des notions pas toujours promues dans la France des Lumières. «Mais on sent en France qu'une nouvelle génération est en train de faire basculer les choses, dit Mme Bondil. Notamment à la tête des musées.»

Laurence des Cars rappelle que les attentats djihadistes des dernières années ont profondément touché les Français et notamment son milieu culturel. «Cela nous a fait prendre conscience qu'un musée est un lieu de rassemblement, de partage et d'éducation, dit-elle. Il est temps pour Orsay de se mettre à jour. Le monde bouge autour de nous. On ne veut pas être seulement un conservatoire d'une des plus belles collections au monde.»

Musée d'Orsay

- Fondé en 1986

- 700 employés

- 3 millions de visiteurs (2016)

- Collection: 168 000 oeuvres

MBAM

- Fondé en 1860

- 270 employés

- 1,3 million de visiteurs (2017)

- Collection: 42 500 oeuvres