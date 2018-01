Décès de l'artiste Raymond Gervais

L'artiste autodidacte né en 1946 s'était notamment intéressé à travailler sur le sonore avant l'heure. Il a participé au courant de l'art conceptuel issu de l'avant-gardisme, de l'humanisme et de la libération sexuelle des années 60. Amateur de musique (il a été disquaire) et poète des arts visuels, Raymond Gervais s'est servi de sa passion comme le sculpteur de son argile. Il a toujours adoré associer l'art plastique à la littérature et à la musique.

Raymond Gervais avait reçu le prix Ozias-Leduc de la fondation Émile Nelligan, en 2010, et le prix du Gouverneur général, en 2014. Il était le conjoint de la critique d'art et commissaire Chantal Pontbriand. «À Chantal, je dois tout, avait-il déclaré à La Presse en 2010. Sa vision, son exemple, son courage, sa ténacité, son incroyable capacité de travail et de don de soi m'ont inspiré et stimulé et demeurent une référence constante pour moi.»

Une célébration intitulée Chorus - Autour de Raymond Gervais aura lieu, samedi de 13h à 17h, au salon funéraire Mémoria Alfred Dallaire, 1111, avenue Laurier Ouest, à Montréal, a annoncé Mme Pontbriand. Un concert au piano de la Musique des pages-miroirs (extrait), de Rober Racine, sera donné à 15h. Et des oeuvres de Raymond Gervais seront installées: 12+1= (1976), Vie et Mort d'Aldéric Rapin (2006), et une de ses dernières grandes réalisations, Finir, D'après Samuel Beckett et Claude Debussy, créée à Paris en 2012 pour la galerie d'art Rosascape.