La Petite Vie en vedette à Pointe-à-Callière en 2018

Le musée rappelle que dès la première diffusion, le 16 octobre 1993, de l'épisode Le voyage à Plattsburgh, l'univers loufoque de La Petite Vie a charmé le public québécois, alors que 1 590 000 téléspectateurs sont rivés à leur écran.

La Petite Vie a même établi un record d'écoute en 1995, record à ce jour inégalé : 4 098 000 téléspectateurs étaient installés devant leur télévision pour l'épisode Réjean reçoit.

L'exposition permettra aux visiteurs du musée de se transporter dans le monde coloré de la famille Paré, à travers les décors de la production originale. L'exposition sera présentée à compter du 11 décembre 2018.

Nombre record de visiteurs

Le musée Pointe-à-Callière a par ailleurs annoncé vendredi avoir accueilli en 2017 un nombre record de visiteurs, soit 461 744.

Il s'agit du plus grand nombre de visiteurs annuels depuis l'inauguration du musée en 1992, et une hausse de 23 % comparativement à 2016.

En plus de tenir plusieurs expositions et activités au cours de l'année, le musée a aussi réalisé l'an dernier une campagne de fouilles archéologiques qui a permis de rendre accessible l'un des plus importants sites de fouilles au pays, celui du premier parlement du Canada-Uni (1844-1849) duquel les vestiges sont enfouis dans le Vieux-Montréal.

Les résultats des fouilles ont surpassé les attentes du musée, tant par le nombre de pièces trouvées, soit 300 000, que par la nature et l'importance historique des objets découverts.

Reines d'Égypte

Le musée proposera ce printemps une exposition baptisée Reines d'Égypte, qui abordera sous l'angle féminin l'une des civilisations les plus célèbres de l'histoire de l'humanité.

Présentée en première nord-américaine à Montréal, l'exposition sera réalisée par Pointe-à-Callière en collaboration avec le musée égyptologique de Turin.

Reines d'Égypte regroupera un corpus de 350 objets, dont plusieurs sont associés à des reines légendaires comme Néfertari, Néfertiti et Hatchepsout. On y verra notamment des statues monumentales, des fresques, des stèles, des bijoux, une momie, des artéfacts funéraires, des sarcophages peints et un papyrus racontant une tentative de coup d'État auprès de Ramsès III. L'exposition sera présentée du 10 avril au 4 novembre 2018.