Trois grandes femmes en format géant

Finalement, le petit groupe invité à ces inaugurations se retrouve devant le 2045, rue Beaudry, où l'artiste Hsix a réalisé la murale de Dominique Michel. Sur le bas de l'oeuvre, on reconnaît la Dominique Michel des années 60, dans le temps de Moi et l'autre, la série télé créée par Roger Garand et Gilles Richer et réalisée par Jean Bissonnette.

«Sur cette image, je suis déguisée en petit prince, toute en dentelles blanches, avec un pantalon bouffant, dit Dodo à La Presse. C'était dans le cadre d'un gala. L'époque où j'étais brune!»

Dominique Michel ajoute qu'elle est devenue blonde... «à force d'aller à la mer»! C'est d'ailleurs la Dodo blonde des années 80 que Hsix a représentée sur la plus grande partie de la murale. Une période au cours de laquelle Dodo est parvenue à un sommet de popularité. Un succès... épuisant, explique-t-elle.

«J'ai eu beaucoup de plaisir, j'étais contente de faire ce que j'ai fait. Mais physiquement, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Je n'ai pas de regrets d'avoir arrêté. Maintenant, je gâte mon chat!»

La chanteuse, actrice et humoriste confie avoir été très malade l'été dernier. Un virus l'a jetée à terre pendant deux mois. Mais elle a repris du poil de la bête et avait fière allure, vendredi, portant avec superbe ses 84 printemps.

Des modèles

La nouvelle responsable de la Culture, du Patrimoine et du Design à la Ville de Montréal, la conseillère municipale Christine Gosselin, a félicité MU et les deux actrices pour leurs réalisations respectives. «Je vous remercie pour avoir développé notre imaginaire», a dit Mme Gosselin. «Si vous voulez, je peux vous faire un p'tit monologue!», a alors lancé Clémence DesRochers, déclenchant les rires de l'assistance.

«Vous êtes toutes les deux des modèles et des inspirations, a ajouté Elizabeth-Ann Doyle, cofondatrice de MU. Vous ressemblez à Montréal. Vous êtes des femmes modernes. Vous avez de l'humour, de l'intelligence, de la résilience et beaucoup d'humilité et d'humanité.»

«On survit! C'est ça qu'on fait!», a lancé en riant Dominique Michel.

«En tout cas, moi, j'aurais jamais pensé être étampée sur un mur!» a ajouté Clémence DesRochers avant de lancer à l'artiste Hsix: «Si les couleurs s'atténuent avec le temps, tu pourras venir me retoucher!»