Pierre Dorion: trois expos en même temps!

L'effet lumineux provoqué par l'enduit a donné au tableau l'atmosphère ocrée des fins de journées automnales.

Peindre les murs, les plafonds et les encadrements, Dorion l'a déjà fait, mais, dans le cas de Soon, il ajoute le souvenir des lieux. Avec des teintes travaillées, un tantinet sépia, comme si des couleurs ternies par le temps avaient sédimenté. Et des dégradés impeccables... comme ceux de Nicolas Grenier, appréciés récemment chez Ertaskiran. Logique, puisque Pierre Dorion a été son professeur à Concordia.

«Mais Nicolas est encore plus technique que moi, dit Pierre Dorion avec humilité. Il est très bon et très travaillant.»

Galerie René Blouin

Contrairement à Soon et Occurrence, les oeuvres présentées chez René Blouin n'ont pas été créées pour la galerie. Cela dit, cette expo plus traditionnelle, couvrant des thèmes et des styles que Dorion aborde depuis 25 ans, n'en est pas moins intéressante. Elle comprend des tableaux de 2013 et d'autres plus récents s'intéressant aux questions d'espace et d'architecture. Une oeuvre, Windows and traces, fait même une sorte de lien avec le triptyque d'Occurrence.

Trois expos en même temps: oui, Pierre Dorion travaille beaucoup ces dernières années. «J'ai maintenant une banque d'images suffisante pour des années ! dit-il en riant. Il y a encore beaucoup de tableaux que je n'ai pas faits et que je veux faire. J'ai encore beaucoup de pistes pour poursuivre ma recherche en peinture.»

Pierre Dorion, à la galerie René Blouin (10, rue King, Montréal), jusqu'au 6 janvier

Big Chill, de Pierre Dorion, à la galerie Soon (305, rue de Bellechasse, local 101, Montréal), jusqu'au 16 décembre

Carte blanche, de Pierre Dorion, à la galerie Occurrence (5455, avenue De Gaspé, local 108, Montréal), jusqu'au 16 décembre