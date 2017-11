MBAM: l'année 2018 sera interculturelle

Little Spider, vers 1940, Alexander Calder (1898-1976). Washington (DC), National Gallery of Art, don de M. et Mme Klaus G. Perls. © Calder Foundation, New York / (ARS) New York / SODRAC (2017)

Calder - Le monde mobile d'un inventeur radical - Du 22 septembre 2018 au 17 février 2019

Première rétrospective au Canada consacrée à Alexander Calder (1898-1976), cette expo organisée par le MBAM soulignera le caractère innovateur de l'artiste américain. Avec ses dessins et ses célèbres mobiles et «stabiles», bien sûr. Mais aussi des créations comme des bijoux, des figurines et des peintures. Quelque 200 oeuvres, dont certaines seront exceptionnellement animées, grâce à une collaboration avec la Fondation Calder. L'exposition partira ensuite à Melbourne, en Australie, au printemps 2019.

Napoléon - Art et vie de cour au palais impérial - Du 3 février 2018 au 6 mai 2018

Préparée depuis près de cinq ans par le conservateur et commissaire Sylvain Cordier, cette exposition présentera des objets d'art jamais vus en Amérique. Objets qui lèveront le voile sur un volet inédit: la cour de Napoléon, soit les 3500 employés qui travaillaient pour la famille impériale au quotidien: grand-maréchal, aumônier, dames de compagnie, écuyers, etc. Avec 200 artefacts provenant de collections françaises et américaines: tableaux, sculptures, soieries, tapisseries, habits, porcelaines, mobilier, etc. «Une exposition sur la mise en scène du pouvoir monarchique», précise Nathalie Bondil, directrice générale du MBAM.

Othoniel - De juin à septembre 2018 (dates non confirmées)

Parallèlement à l'exposition des oeuvres d'Alexander Calder, le musée présentera dans son Carré contemporain la dernière série des Tornades du sculpteur français Jean-Michel Othoniel. De grandes sculptures monochromes torsadées en acier et en aluminium et sept estampes à l'encre sur feuille d'or blanc marouflé sur toile. L'exposition sera conçue en collaboration avec la galerie Perrotin de Paris.