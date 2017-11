Jana Sterbak: une artiste au zénith

«Il y a eu des périodes durant lesquelles on ne m'a pas vue beaucoup au Québec, dit-elle. Mais je suis souvent à Montréal, sauf récemment! J'étais à Rome, car l'oeuvre que le musée Maaxi m'a achetée était abîmée. Il fallait que je la refasse.»

Une expo à Rouyn-Noranda

Le MA (musée d'art) de Rouyn-Noranda lui consacrera une grande exposition l'été prochain. «On exposera des oeuvres qui m'appartiennent», dit-elle.

«Le MA sera le premier musée québécois à me consacrer une exposition. En 1993, j'avais exposé une seule installation vidéo au Musée d'art contemporain de Montréal. Et c'est tout.»

En attendant, on peut découvrir des oeuvres de sa collection chez Laroche/Joncas, qui souligne son prix Borduas. L'artiste à la généreuse chevelure frisée y expose 2 sculptures (Cones on Hands, de 1979, et Spare Spine, de 1983), une série de 9 dessins réalisés au graphite ainsi que 36 dessins des années 80 à aujourd'hui, déjà exposés ensemble à la galerie de l'UQAM par la commissaire Louise Déry en 2001.

Ces 36 dessins proviennent de ses carnets personnels. Des idées et des exercices créés notamment quand elle vivait à New York et suivait des cours de physique à la NYU. «Ces cours étaient trop compliqués pour moi! dit-elle. C'était pour des étudiants qui allaient poursuivre leurs études. Mais c'était intéressant.»

Deux de ces dessins évoquent la féminité, des créations qu'elle a un peu de difficulté à expliquer. «C'est ancien et un peu privé, dit-elle. C'est féminin, mais tout mon travail est féminin. Les gens m'ont prise pour quelqu'un d'engagé dans la lutte, alors que je suis trop égoïste pour ça. Et je pense que la plupart des artistes sont comme ça.»

Disant ne pas être récupérée par la politique, Jana Sterbak estime que dans le contexte international actuel, on est encore loin du temps des cerises.

«C'est dur actuellement. Tout est dur. Finalement, je suis très contente de ne pas avoir fait d'enfants: que peut-on leur offrir actuellement?»

Y a-t-il des éclaircies, tout de même? «Oui, répond-elle. Dans les relations humaines. Quand j'ai reçu le prix Borduas, les mots de la vice-première ministre, Dominique Anglade, étaient très inspirants. C'était encourageant. J'aimerais bien qu'elle devienne chef de gouvernement!»

À la galerie Laroche/Joncas (Espace 410, 372, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal), jusqu'au 23 décembre.