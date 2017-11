Un selfie avec Justin Trudeau

Justin Trudeau fait son entrée au musée Grévin. Il sera possible de le voir aux côtés de son ami Barack Obama et en face de son père, Pierre Elliott Trudeau. Ce sont d'ailleurs les deux seules statues qui représentent un premier ministre du Canada.

Son visage

La tête de cire du premier ministre pèse cinq livres. L'équipe de création a eu quelques difficultés avec ses joues: «Nous avons fait cette statue à partir d'une grosse banque de photos que nous a envoyée son cabinet. Sauf que plus jeune, il avait plus de joues de bébé. Comme tout le monde, il est devenu plus longiligne en vieillissant. Il a donc fallu refaire ses joues pour qu'il ressemble plus à son physique actuel», explique Kathleen Payette, directrice générale de Grévin Montréal.

Cravate rouge

Pour les vêtements, ils ont choisi des styles et des couleurs que le premier ministre libéral porte régulièrement: «Il porte des cravates bleues ou rouges, mais plus souvent des rouges. Ses chemises sont normalement blanches ou bleu poudre. Et il aime beaucoup les complets bleu marin», affirme Kathleen Payette.