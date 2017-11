La Guilde: génies du verre et talents nordiques

En septembre dernier, la Guilde a déménagé à l'angle des rues Sherbrooke et Crescent, en face du Musée des beaux-arts de Montréal. Pour l'occasion, l'organisme à but non lucratif spécialisé en art autochtone propose deux expositions: l'une sur le verre en art contemporain et l'autre sur le génie des Inuits.

On l'a toujours connue comme la Guilde canadienne des métiers d'art. L'institution fondée en 1906 a procédé, ces derniers mois, à une cure de jouvence, raccourcissant son nom, déménageant dans de superbes locaux et poursuivant l'actualisation de son approche éducative et artistique.

La Guilde a été créée par deux femmes de la bourgeoisie anglophone de Montréal, Alice J. Peck et Martha May Phillips, alors soucieuses de soutenir l'artisanat et d'aider les communautés, notamment celles issues de l'immigration récente.

À partir des années 40, la Guilde a pris un virage en incluant les communautés autochtones, leur permettant de vendre leurs objets d'artisanat à Montréal.

«La Guilde était très reconnue, explique Karine Gaucher, responsable de la programmation et des communications à la Guilde. Bien des clients riches de Montréal et de Westmount y achetaient des objets faits par des autochtones.»

«Pour changer la façon de faire un peu colonialiste qui prévalait à l'époque, on essaie aujourd'hui de travailler avec les artistes autochtones en leur donnant carte blanche», explique Karine Gaucher, de la Guilde.

La Guilde veut également casser l'image de l'art autochtone traditionnel et exposer des oeuvres d'artistes amérindiens vraiment contemporaines, qui font par exemple appel à la vidéo ou à la réalité virtuelle. Parallèlement, l'organisme embrasse de plus en plus le volet contemporain des métiers d'art, comme on le constate avec l'exposition Matière incandescente.