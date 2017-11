Tower of Songs: un phare dans la ville

Éric Clément

L'oeuvre murale réalisée dans le centre-ville de Montréal pour rendre hommage à Leonard Cohen a été inaugurée hier, un an après son décès, en présence de proches du poète et chanteur montréalais et de nombreux amis. L'oeuvre créée par les artistes Gene Pendon et El Mac est la contribution de l'organisme MU au 375e anniversaire de la métropole.