«J'ai constaté que le MAC n'avait jamais célébré de musicien, dit John Zeppetelli, directeur général et conservateur en chef du MAC. Victor Shiffman, qui était mon collègue à la Fondation DHC/ART, et moi-même, on parlait depuis toujours de Cohen. On s'échangeait ses biographies. Un soir, Victor m'a rappelé qu'on avait déjà parlé d'un projet Cohen. Dès qu'il a dit ça, j'ai su que ce serait notre projet.»

John Zeppetelli et Victor Shiffman ont écrit à l'agent du chanteur, Robert Kory, pour l'informer de l'intention du musée.

«Il nous a répondu que Leonard était très occupé avec ses activités créatives, qu'il ne pourrait pas s'intéresser au projet, mais qu'il était très touché par l'idée, dit John Zeppetelli. On avait toutefois besoin du matériel, des droits sur la musique et les paroles. On est donc allés rencontrer Robert Kory à Los Angeles.»

«On était dans un restaurant. Il y avait une quatrième chaise. On s'est dit : "Oh my God, Cohen va venir!" Mais il n'est pas venu, car il était à l'hôpital...»

L'agent avait alors expliqué que Leonard Cohen s'était blessé au dos et qu'il s'excusait. Mais John Zeppetelli a compris que l'artiste était vraiment malade quand il a lu un article dans le New Yorker avant la sortie de son ultime album studio, You Want It Darker.

Je me suis dit que ce disque serait peut-être le dernier de Cohen, affirme John Zeppetelli. Mais on disait ça depuis trois ou quatre albums! La mort a été un grand projet de sa vie!»

Pas une expo biographique

À partir de cette rencontre, Robert Kory a beaucoup aidé le musée, débloquant les droits d'auteur et donnant carte blanche aux deux commissaires.

«Il nous a dit que Cohen ne participerait pas lui-même à sa propre glorification, mais qu'il était prêt à offrir sa production artistique», ajoute M. Zeppetelli.

Les deux commissaires ne voulaient pas monter une expo biographique sur Cohen, «avec ses costumes et ses chapeaux». L'artiste n'aurait guère apprécié.

«On a plutôt voulu déterminer la présence que Leonard Cohen a eue et continue d'avoir dans la culture et dans la conversation culturelle. Quand il a sorti, à 82 ans, You Want It Darker, on s'est sentis confirmés dans notre propos, tellement c'est pertinent et actuel.»

La pertinence de Cohen, Zeppetelli et Shiffman ont voulu l'illustrer en passant des commandes à des artistes contemporains du monde entier. «Parce que Cohen occupe l'espace artistique depuis cinq décennies et de façon parfois paradoxale», dit John Zeppetelli.

«Il a été le poète à l'intérieur du monde louche et rock'n'roll, le musicien populaire dans le monde littéraire, le bouddhiste dans la synagogue, le juif dans le centre zen. Il a trouvé la prière dans le charnel, mêlant le profane et le sacré. Il y a chez lui quelque chose de religieux, d'exalté et en même temps quelque chose de terrestre, comme le désir et la sexualité.»