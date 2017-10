Bill Viola: réactiver nos âmes engourdies

Décrire l'âme humaine et galvaniser les consciences. Bill Viola accomplit cela depuis plus de 40 ans - en fait, depuis que sa quête spirituelle s'est hybridée à la technologie vidéo et à l'électronique. Avec un langage universel, sans paroles, et un visuel à la fois percutant et sensible.

On n'avait pas bénéficié d'un tel déploiement créatif de la part de l'artiste américain de 66 ans depuis une expo de six vidéos au Musée d'art contemporain de Montréal en 1993. Alors, profitons-en, cela fait beaucoup de bien.

DHC/ART a obtenu six vidéos créées de 2000 à 2014. Dans une salle sont présentées trois réalisations de 2012 de sa série Mirage. Dans The Encounter (La rencontre), deux femmes marchent en parallèle sur un lit de rivière asséché, dans le désert de Mojave, en Californie. Il fait chaud. On les voit progresser au ralenti à travers une brume de chaleur qui irradie l'atmosphère.

Elles se rejoignent, se touchent les mains. La plus âgée donne à l'autre un cadeau qu'on ne distingue pas. Puis elles se séparent et repartent, au même rythme, l'une empruntant le chemin de l'autre. Une vidéo sur le passage d'une jeune femme à l'âge adulte, le partage des connaissances et la solitude de l'existence.

Les pas de ces femmes attestent du continuum de la vie. Un cheminement à sens unique illustré dans Ancestors par un homme et une femme déambulant côte à côte dans un environnement similaire. Et aussi dans Walking on the Edge, où un jeune et un homme mûr marchent ensemble, tels un fils et son père.

L'écart entre eux se réduit (le fils grandit). Le père regarde son fils. Le fils fait de même. Ils se touchent du bras. Puis le fils passe devant le père, prend sa place à gauche. Ils poursuivent leur route jusqu'à disparaître. Oui, le temps passe et change les rapports humains au fur et à mesure que l'on vieillit...