Anna Goodson: s'illustrer au monde à partir de L'île-des-Soeurs

C'est l'histoire d'une fille qui voulait être libre de son temps. Une fille qui rêvait de pratiquer son sport de prédilection - le patin à roues alignées - quand ça lui chantait, matin, midi ou soir. L'histoire d'une Montréalaise de l'Ouest-de-l'Île, fille d'un imprimeur, amoureuse des images et encore plus des illustrations, qui s'est mis en tête de faire rayonner leurs illustrateurs dans le monde entier sans quitter son île. Et aujourd'hui, 21 ans après avoir lancé son agence - Anna Goodson Illustration Agency - , Anna Goodson peut dire: mission accomplie.

Non seulement elle a monté une écurie qui compte une soixantaine d'illustrateurs d'ici et d'ailleurs, mais elle a aussi ses entrées dans les plus grandes salles de rédaction, du New York Times au Guardian, en passant par le Wall Street Journal et le Los Angeles Times, ainsi que dans les magazines les plus prestigieux comme L'Obs, le New Yorker, Rolling Stone et, plus près de chez nous, L'actualité, Châtelaine et Urbania. Tout cela à partir de L'île-des-Soeurs, où Anna Goodson travaille, vit, élève ses deux filles, fait du vélo ou de la course à pied tout en appelant New York, Paris, Londres ou Los Angeles.

«Pour être franche, j'ai lancé mon entreprise en 1996 parce que la vie est courte et que je voulais avoir du fun dans la vie. Je voulais triper tous les jours, être le boss de mes affaires et ne jamais avoir de lundis, ces jours où tu rentres au travail en te traînant les pieds et en rêvant à la prochaine fin de semaine», me raconte Anna dans un petit café de L'île-des-Soeurs.

Veste de cuir noir sur pull et pantalon noirs, mince et grande, Anna Goodson ne fait pas ses 52 ans et ressemble plus à une hipster du Mile End qu'à une fille qui a grandi dans le West Island des années 60 au sein d'une famille d'imprimeurs.

Son grand-père a fondé en 1911 l'imprimerie Goodson Printers, rebaptisée plus tard Victoria Press. En 1965, son père Jack Goodson a repris l'imprimerie familiale, l'a rebaptisée Hotel Printing et a redirigé ses activités vers la papeterie d'hôtellerie et les menus de restaurants. Anna possède d'ailleurs une collection impressionnante de menus de restaurants montréalais de la fin des années 60.

D'assistante à femme d'affaires

Deuxième des quatre héritiers de Jack Goodson, Anna a d'abord assisté son père dans son imprimerie avant d'aller travailler en publicité, d'y gagner pas mal de fric puis de tout plaquer pour devenir GO au Club Med de Martinique, de revenir au bout de deux mois à Montréal et de travailler pour une agence de photos et de tout lâcher à nouveau pour lancer son agence d'illustrateurs.

L'illustratrice Marie Lafrance se souvient de sa première rencontre avec Goodson: «Nous étions un groupe d'illustrateurs et elle s'est amenée à notre studio avec son pantalon à grosses rayures et un look assez frappant. Elle voulait nous représenter, mais elle n'avait aucune expérience et aucun contact dans le domaine. Nous l'avons tous envoyée promener», rigole l'illustratrice, qui s'est jointe une dizaine d'années plus tard à l'écurie de Goodson - qu'elle a depuis quittée.