Le western de A à Z au Musée des beaux-arts

Dérives et fabulations

L'expo conçue par le Denver Art Museum et bonifiée à Montréal par la commissaire Mary-Dailey Desmarais met l'accent sur les dérives, fabulations et mystifications du western. Sa vision virile souvent transformée en machisme. Son culte des armes qui a conduit aux tragédies que l'on connaît encore aujourd'hui aux États-Unis. Et surtout l'annihilation des droits et le génocide des autochtones dont on n'a reconnu l'ampleur que très tard.

On apprend notamment qu'entre l'arrivée des premiers colons dans l'Ouest, à la fin du XVe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la population amérindienne a diminué de 90 %. À cause des maladies importées d'Europe, de la destruction de leur mode de vie et, bien sûr, de la guerre qui lui fut menée.

La réalité et le point de vue autochtones éclairent l'exposition. Avec des dessins naïfs cheyennes, lakotas et arapahos du XIXe siècle qui relatent les batailles entre «Blancs» et «Indiens». Avec une évocation de leur influence dans tous les domaines des arts, dont le cinéma dès les années 70, notamment au Québec (Le révolutionnaire, de Jean-Pierre Lefebvre, Visage pâle, de Claude Gagnon, ou Red, de Gilles Carle). Ou encore avec des oeuvres d'artistes autochtones ou d'origine autochtone comme Kent Monkman, Wendy Red Star ou Brian Jungen.

L'exposition aborde enfin l'aspect canadien du western. Avec les trappeurs et explorateurs canadiens-français qui jouèrent un rôle notable dans le développement de relations pacifiques avec les autochtones. Mais aussi avec la culture country (ne pas manquer la vidéo Willie Lamothe: devenir et être le héros, de Myriam Jacob-Allard), avec les photos documentaires de William Notman, ou encore l'épopée romanesque en Amérique du Québécois Ernest Dufault, curieux personnage qui se faisait appeler Will James... le «cousin» du hors-la-loi Jesse James!

Il y a donc du ludique, de l'histoire, du cinéma et de l'art dans cette nouvelle réalisation du MBAM, mais aussi beaucoup de matière à réflexion...

Il était une fois... le western - Une mythologie entre art et cinéma, au Musée des beaux-arts de Montréal, du 14 octobre au 4 février.