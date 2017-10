François Morelli: liberté, sensualité, virtuosité

Dans la première salle, on découvre ses derniers grands papiers (dont Speaking in Tongues et La femme loup, avec leurs personnages maillés) couplés - en le surplombant - à son Escadron (1997), un ensemble aérien de cinq chaises pourvues de longues ailes en métal. Une évocation du combat entre sédentarité et libération.

Dans un espace contigu, les Colossal Head de 2006, la sculpture Belthead I de 1998, son magnifique Big Tangle Suite de 2009 (avec ses formes, ses couleurs et ses motifs associés dans une danse virevoltante) et ses Body Politic des années 80, de petites armures en tissu métallique figurant des corps absents, évaporés ou peut-être décimés. Elles côtoient trois de ses six grands dessins roses de 2010 dans lesquels on retrouve son usage des tampons, son vocabulaire poétique aux motifs floraux et une figuration à la fois intime et de grand déploiement. Des oeuvres splendides dont un exemplaire a été acquis par la Caisse de dépôt et placement du Québec.

À la mezzanine a été encoffrée une grande frise de 12 panneaux, Dream Figures in Moonlight, créée à l'encre et tampon encreur sur papier artisanal à Bombay (Mumbai), en Inde. Une oeuvre lyrique dans laquelle l'oeil s'évade. Un voyage atmosphérique favorisé par ses vaporisations et ses figurines ombrées.

En parallèle, a été encadrée sa série À la frontière entre deux mondes, des encres sur papier de 1989 présentées recto verso sur des structures métalliques que l'on peut faire bouger.