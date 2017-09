Le portrait d'une muse de Picasso pourrait atteindre 30 millions $

La maison Christie's mettra en vente le tableau Femme accroupie (Jacqueline) le 13 novembre à New York.

Peint en octobre 1954, le portrait de la collection privée de Picasso a rarement été présenté en public.

Le président mondial de Christie's, Jussi Pylkkanen, a affirmé que c'est «un tableau de qualité muséale de l'une des plus élégantes muses de Picasso». Jacqueline Roque a été mariée à l'artiste de 1961 jusqu'à la mort de celui-ci, en 1973.

Le tableau est l'un trois portraits qu'a peint Picasso de son amante dans son studio du sud de la France le 8 octobre 1954. Toutes les toiles la montrent accroupie avec ses bras autour de ses genoux. La peinture aux couleurs vives montre l'influence des encoches colorées d'Henri Matisse, décédé plus tard cette année-là.

Le tableau est issu d'une collection privée. Christie's estime qu'il sera adjugé à un prix se situant entre 20 et 30 millions $ US.

La toile sera exposée dans les bureaux de Christie's à Londres de samedi à mardi.

Pablo Picasso était l'un des artistes les plus admirés et les plus prolifiques du XXe siècle. Son oeuvre Les femmes d'Alger, réalisée en 1955, a été vendue en 2015 pour 179 millions $ US - un record pour un tableau mis aux enchères.