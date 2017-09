Momenta: au-delà du réel

UQAM

Desvetidas (2015) de Luis Arturo Aguirre (Mexique)

Le triptyque présenté à Momenta fait partie d'une série de 28 photos qu'a réalisées l'artiste. Il s'agit de portraits d'hommes au torse nu, maquillés à outrance, à l'image de certaines femmes connues, Amy Winehouse et Carmen Miranda notamment, ou non. Leur regard semble vouloir nous provoquer: qu'as-tu à me juger?

Scarscapes 2 (2017) de Nadia Myre (Québec)

L'artiste présente ici des tirages photographiques de son minutieux travail de perlage rappelant les blessures subies par les Premières Nations au fil des ans. En fixant notre regard sur ces gros plans, on se met à imaginer chacune des perles comme un être humain lié à une foule anonyme, mais enfin prise en considération.

Utopia UT #022 (2008) de Seung Woo Back (Corée du Sud)

Sujet brûlant d'actualité. Ces photos en apparence banales donnent à voir un édifice vu de loin et un cabinet médical. Il s'agit, en fait, d'images composées de différentes photos réalisées à la fois en Corée du Nord et en Corée du Sud. Parfaitement fusionnées, elles démontrent que les deux pays ont bien plus en commun que la politique ne veut le laisser croire.

Momenta est présentée dans une vingtaine de lieux à Montréal jusqu'au 15 octobre.