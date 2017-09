Bleu de bleu: bleu miracle

Qu'ont en commun un président de banque qui n'est pas amateur d'art, un musée d'art contemporain, le ministère des Transports et un artiste surtout reconnu en photographie?

Réponse: Bleu de bleu d'Alain Paiement, une installation de huit kilomètres en bordure d'autoroute qui accueille les visiteurs depuis l'aéroport Trudeau et qui a nécessité mille heures de travail par vingt ouvriers pendant quatre mois.

Et on ne parle pas ici des centaines de plans et devis, d'autant de tests de peinture sur béton, de travail de jour et de nuit, de recherche de bleu...

«Un projet inusité pour tout le monde», a résumé Alain Paiement, vendredi, lors de l'inauguration de cette oeuvre réalisée en un temps record.