Jayce Salloum: photographe de la conscience

Ses photos, qu'elles représentent des paysages ou des activités humaines, reflètent son habitude d'immortaliser ce que ses yeux voient.

Jayce Salloum se plaît à dire que son appareil est toujours ouvert. «Il y a beaucoup de sujets pour lesquels je continue d'explorer au fil de mes voyages. Comme un bagage qui m'accompagne toujours.»

«J'essaie de prendre connaissance des situations humaines et de voir comment l'histoire interfère sur le présent des gens. Et ça me permet de créer une sorte de géographie des façons de vivre.»

Au fil du temps, cet exercice de juxtaposition d'instantanés terrestres prend un sens de plus en plus conforme. «Le contenu devient plus riche, plus dense et plus tactile, dit Jayce Salloum. Alors que lors de la première vue, on reste en surface.»

Ce pouvoir de l'expérience et cette quête de sens illustrent la force documentaire de la photographie, ce témoignage qui frise la réalité comme la tangente près de sa courbe. Une démarche artistique qui peut avoir des conséquences sociales mais de façon modeste, reconnaît l'artiste.

«Quand les gens viennent voir ces photos, ça les fait réfléchir, notamment à leurs interactions avec l'environnement. Sinon, mon travail est plus proche de la méditation et montre ma propre relation au monde.»

__________________________________________________________________________

Au musée McCord (690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal), jusqu'au 12 novembre.