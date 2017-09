Momenta | Biennale de l'image: la photo, au-delà de l'apparence

Le Mois de la photo est mort! Vive Momenta | Biennale de l'image! Organisée du 7 septembre au 15 octobre, la biennale montréalaise de la photographie a cette année pour thème De quoi l'image est-elle le nom? Un titre qui suggère un intérêt pour le «caractère fantasmé et sublimé de la réalité». Nous avons rencontré le commissaire de Momenta 2017, Ami Barak, et la directrice générale de l'organisme, Audrey Genois.

Le Mois de la photo a profité de sa 15e édition pour adopter une nouvelle identité, plus conforme à sa réalité de biennale de l'image fixe et en mouvement...

Audrey Genois: On a réalisé qu'il y avait un problème de perception lié au nom. Avec «Mois de la photo», on pensait souvent qu'on était un festival, alors qu'on est une biennale, avec un commissaire invité et une thématique. De plus, aujourd'hui, on ne pense plus le médium de la même manière...

Il y avait donc un momentum pour Momenta...

Ami Barak: Oui, mais en plus l'image fixe, ça fige le temps, ça reste éternellement un moment. D'où Momenta...

Quel concept se cache derrière le thème De quoi l'image est-elle le nom?

A. B.: La phrase découle de Lacan sur le désir: «De quoi l'objet est-il le nom?» Et d'une réflexion que je mène depuis longtemps par rapport au statut de l'image et à ce qu'on peut appeler un malentendu permanent puisque dans l'inconscient collectif, on pense que l'image est le miroir du réel. Ce n'est pas le cas et ça ne l'a jamais été. Les photographes disent souvent beaucoup plus que ce que l'on voit sur leur photo. Le visiteur de cette biennale pourra se demander ce que chaque image raconte au-delà de l'apparence.

Ce concept prend en 2017 une dimension qu'il n'aurait pas eue en 1975...

A. B.: Oui, car, à l'époque, pour faire des photos, il fallait un savoir-faire, alors qu'aujourd'hui, l'image est comme un autre jeu d'enfant. On est dans une autre approche, tant dans la prise d'images que dans leur diffusion.

Bien des photographes retravaillent leurs images. Quel regard doit-on poser sur cette pratique?

A. B.: Aujourd'hui, what you see is not what you get!

A. G.: Avec d'autres médiums, on ne se pose pas cette question. Je crois qu'avec la photographie, comme pour la peinture ou la sculpture, on travaille une matière. Auparavant, on n'avait pas ce rapport à l'image...

Le thème aborde les questions de véracité, mais aussi les changements dans la société. L'affiche de Momenta, avec cette photo du Mexicain Luis Arturo Aguirre sur l'ambiguïté identitaire, on n'aurait pas pu l'avoir en 1975.

A. B.: Effectivement. Elle aurait été censurée d'emblée. Pour des motifs éminemment politiques. C'est une image magnifique, puissante, forte, avec une esthétique formidable. Cette personne a une histoire, la sienne et la nôtre aussi.

Il y a la ségrégation des races, mais aussi la ségrégation sexuelle...