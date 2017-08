 Installation de Jean-Robert Drouillard: un cadeau de Québec à Montréal 

Au-dessus des colonnes, éclairées la nuit de l'intérieur, quatre personnages en bronze de quatre pieds de haut sont vêtus de chandails de baseball portant un numéro renvoyant à la fondation de Québec en 1608 (08), à celle de Montréal en 1642 (42), à Expo 67 (67) et aux Jeux olympiques (76).

«Quelle brillante idée que d'avoir mis des chandails de baseball. Ça me touche, ça vient me chercher!» a lancé le maire Coderre, hier, avant de déclarer que ce legs pérenne témoignait de la «longue et profonde amitié entre nos deux villes».

Commémoration

Les personnages de Drouillard sont narratifs et poétiques. Ils évoquent le passé et le présent, la jeunesse et l'histoire, la culture et la nature, la famille et l'américanité. Ils célèbrent la mémoire collective comme l'espoir en un avenir radieux.

On retrouve dans l'oeuvre l'inspiration et la signature propres à Jean-Robert Drouillard: une taille directe exprimant tradition et modernité dans un attachement profond à la mémoire et à l'humanité.

«Il y a un aspect ludique dans l'installation et des codes reliés à notre histoire, mais aussi le code statuaire et commémoratif», a dit l'artiste né en 1970 en Ontario, mais ayant grandi d'abord à Gaspé.

L'artiste a réalisé une oeuvre d'art populaire et actuelle, compréhensible par tout le monde, et qui rappelle les statues grecques comme la statuaire religieuse. Idéalement, il aurait voulu créer neuf sculptures au lieu de quatre, mais le budget du projet de 250 000 $, financé à 80 % par Québec et à 20 % par Montréal, ne le permettait pas.

Après trois oeuvres d'art public créées ces deux dernières années à Québec, Montréal et Cap-Tourmente, l'artiste présentera ses nouvelles oeuvres en bois au Musée des beaux-arts de Sherbrooke dès le 14 octobre, puis à la galerie Art mûr, à Montréal, en janvier prochain, «avec quelque chose de plus expérimental», dit-il.