Circuit d'arts visuels: des haltes qui apaisent

La Petite Boîte à Chagall, au MBAM

Jusqu'au 11 juin

Apaisante, la nouvelle exposition du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) Chagall: couleur et musique est un événement d'art visuel. Tout y a été pensé avec soin et élégance. Voilà un endroit de choix pour relaxer, s'inspirer, souffler un peu. Et surtout, on peut, on doit y amener les enfants! Car Chagall a toujours gardé son âme d'enfant et parce que le MBAM a créé une galerie-atelier, la Petite Boîte à Chagall, où les plus petits peuvent jouer avec toutes sortes d'objets reliés à l'exposition et aux arts. Statuettes, casse-tête, figurines sur table lumineuse, écrans tactiles, bandes dessinées, rien ne manque pour que parents et enfants s'évadent dans l'univers merveilleux de Marc Chagall.

Chagall: couleur et musique, au MBAM (1380, rue Sherbrooke Ouest), jusqu'au 11 juin.

Nocturnes, au MAC

Le 24 février

Les Nocturnes du Musée d'art contemporain (MAC), voilà une autre bonne occasion de décompresser et de passer du bon temps avec la musique de plusieurs DJ. Le prochain événement du MAC aura lieu le 24 février. Les performances de DJ (notamment DJ A-Rock et DJ Shaydakiss) sont programmées de 17h à 2h, avec service de bar, bouchées offertes par le nouveau restaurant du MAC et ateliers de création sur des thèmes inspirés des expositions de Teresa Margolles et d'Emanuel Licha. Des visites commentées de ces expositions seront organisées. «Le choix des artistes a été fait dans l'optique d'offrir des prestations légères et joviales afin de se changer les idées», dit Steven Ross, responsable des relations publiques au MAC.

Nocturnes du Mac, le 24 février au Musée d'art contemporain de Montréal, de 17h à 2h, au 185, rue Sainte-Catherine Ouest.