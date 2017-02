David Armstrong Six: l'équilibre dans l'expression

On a eu beau sentir, ces dernières années, une certaine promiscuité de style avec Valérie Blass, l'univers de David Armstrong Six a sa propre singularité. Une originalité reconnue par de grandes institutions et sociétés qui le collectionnent, dont le Musée des beaux-arts du Canada et la Banque Nationale. Ayant exposé à Berlin, Copenhague, New York et Los Angeles, le sculpteur a été invité à de grands rendez-vous canadiens tels que la Triennale québécoise 2008, la Biennale de Montréal 2011 ou encore la Biennale canadienne de 2014.

Les oeuvres de cet artiste-poète sont souvent curieuses, surréalistes et troublantes. Parmi les plus récentes, ses Fleurs d'erg sont spectaculaires et dévient de sa propre tradition. Il s'agit de concrétions constituées d'un chapeau de verre soufflé sur une base de béton ou de briques. Ces verres provenant de sa résidence berlinoise sont devenus les fleurs désertiques du paysage qu'il a orchestré avec soin dans la galerie. L'une de ces Fleurs contient même une orchidée qui pousse dans sa bulle de verre.

Bien ficelée

L'exposition est d'autant bien ficelée que l'univers réflexif de l'artiste est soutenu par une série d'oeuvres en acrylique sur papier de trois types. Il y en a d'abord des douces et vaporeuses, Untitled (Gas Drawings), peintes en 2009, qui tranchent harmonieusement avec les sculptures et suggèrent un imaginaire de type saharien.