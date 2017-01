S'évader avec Chagall

L'année commence avec éclat au Musée des beaux-arts de Montréal avec la première exposition jamais consacrée aux rapports étroits entre le peintre Marc Chagall (1887-1985) et la musique. Chagall: couleur et musique offre, depuis samedi, une visite de rêve aux amateurs d'art avec la présentation de 340 oeuvres sublimées par une musique d'ambiance apaisante et une scénographie somptueuse. La grande classe!

Dans sa jeunesse, Marc Chagall vivait à Vitebsk, dans l'actuelle Biélorussie. Sa communauté juive formait la moitié de la population du village. Il a ainsi baigné dans cette musique klezmer des violonistes qui parcouraient la campagne avec leur instrument. Dans son autobiographie, Mon univers, récemment traduite du yiddish par Chantal Ringuet et Pierre Anctil, il raconte que jeune, il avait une voix de soprano et jouait du violon. À un moment donné, il était attiré par le conservatoire. Il aimait aussi danser et voulait être poète ! Finalement il est devenu un khudozhnik, un «artiste accompli», fasciné par la musique.

L'exposition Chagall: couleur et musique est née de l'assemblage de deux expositions présentées récemment en France. Le MBAM y a ajouté une centaine d'oeuvres provenant de collections particulières et de musées prestigieux, une scénographie luxueuse ainsi qu'une sonorisation qui donne au parcours un plaisir inouï.

N'ayons pas peur des mots: cette exposition est nourrissante, généreuse et riche. On y retrouve le style de Chagall avec ses personnages suspendus dans les airs, ses anges, ses couleurs éclatantes, ses élans cubistes, ses paysages merveilleux... La visite est un réel moment d'évasion, de paix et de réconfort au milieu de dizaines de peintures, de costumes flamboyants, de sculptures en pierre, de vitraux, d'esquisses et de maquettes. Tant de beauté à voir et à écouter vous réconcilie avec la vie et, parfois même, vous émeut.

«Le projet de cette exposition était de rassembler des oeuvres d'art exceptionnelles autour d'un projet de joie, ce dont on a bien besoin», explique Nathalie Bondil, directrice et conservatrice en chef du MBAM, lors du vernissage.