Alain Paiement: la vie en Bleu

En juin prochain, l'arrivée à Montréal par l'autoroute 20 va prendre de la couleur! Les automobilistes découvriront, de Dorval à Lachine, une oeuvre d'art linéaire d'Alain Paiement créée dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Sur une longueur de 6,7 km, Bleu de Bleu illuminera l'autoroute la nuit et embellira les murs antibruit qui la longent...

Alain Paiement est un de nos grands artistes contemporains. Exposé au Canada et à l'étranger, ce professeur de l'UQAM a été choisi pour réaliser le rêve de Louis Vachon, président de la Banque Nationale, qui a voulu profiter de l'anniversaire de la métropole pour donner un peu de modernité à la plutôt moche autoroute du Souvenir. Entrevue.

Comment est née Bleu de Bleu?

Louis Vachon utilise tous les jours l'autoroute 20 et il a voulu la rendre moins triste tout en contribuant au 375e anniversaire de Montréal. C'est fabuleux qu'un banquier ait réussi à convaincre son conseil d'administration et des fondations privées de financer ce projet de 3,2 millions.

La réalisation du projet est-elle compliquée?

Oui, car c'est une intervention inédite sur une autoroute. Il faut tenir compte de la sécurité routière et aérienne. On a travaillé avec le ministère des Transports et Aéroports de Montréal. Il y a un volet électricité, mais aussi un côté juridique, administratif, financier, technique, etc.

L'oeuvre va-t-elle se déployer de l'aéroport jusqu'au centre-ville?

Non, ç'aurait été trop coûteux. Elle va être créée de l'aéroport jusqu'au viaduc de la 1re Avenue, à Lachine, qui deviendra un immense tunnel bleu. Cela dit, ce ne sera pas un trajet pendant lequel on voit une oeuvre. Le trajet sera l'oeuvre. Et pas pour cacher quelque chose qui n'est pas beau, mais pour l'interpréter, en jouer.