Phylllis Lambert: pour une vision globale

La pasionaria de Montréal Phyllis Lambert souhaite pour sa ville une vision plus globale. Une défense du patrimoine par quartiers et non plus par édifice ou par projet, comme c'est encore trop souvent le cas de nos jours.

«C'est très simple, fait-elle. Si on disait tout simplement qu'on allait sauvegarder les quartiers qui ont un vrai caractère patrimonial. L'avenue Morgan dans Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, on ne doit pas y mettre de gratte-ciel. Par contre, le Quartier des spectacles, on a su conserver son identité avec les lumières, notamment. Même chose dans le Quartier international.»

En amont des projets, cette grande Montréalaise prône encore et toujours la discussion et la participation citoyenne, citant en exemple les travaux qui se font autour de l'Hôpital de Montréal pour enfants et de l'Hôtel-Dieu.

«Une autre idée est de régler une fois pour toutes la question de savoir où mettre les grandes tours. Sur René-Lévesque, oui, mais pas rue Sherbrooke, qu'on a déjà passablement amochée», indique-t-elle.

Architecte, militante, femme de caractère et d'action, elle poursuit sans relâche une carrière destinée à l'amélioration de la vie montréalaise.

«Les choses ont beaucoup changé avec Sauvons Montréal et Héritage Montréal. Les départements d'architecture donnent maintenant des cours en conservation, mais on a les mêmes batailles qu'il y a 45 ans.»

Si la vie de Phyllis Lambert en est une de combats, elle assure n'y être pour rien. «Je ne les cherche pas, ils viennent à moi.»