Un menu engagé et poétique au Musée d'art contemporain

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) a annoncé, hier, sa programmation 2017: un menu engagé et poétique avec, notamment, des expositions fort prometteuses consacrées aux artistes Olafur Eliasson, Teresa Margolles et Emanuel Licha, et un hommage imposant et émouvant à Leonard Cohen...

Leonard Cohen L'exposition Leonard Cohen - Une brèche en toute chose/A Crack in Everything est indéniablement l'exposition majeure du MAC cette année. Imaginée bien avant la mort de l'artiste montréalais, elle rendra hommage à son inestimable talent avec un grand nombre d'oeuvres inédites et de performances qui allieront les arts visuels, la musique, la poésie ou encore le cinéma. Les détails de ces créations conçues par des artistes locaux et internationaux seront révélés plus tard cette année. Hier, le musée a annoncé que le 7 novembre, en avant-première de l'exposition, l'artiste conceptuelle américaine Jenny Holzer lancera la projection de son oeuvre For Leonard Cohen sur le Silo no 5, dans le Vieux-Port de Montréal. Commandée par le musée, elle illuminera le silo pendant cinq soirs avec un lent défilement de phrases tirées de poèmes, de chansons et d'autres écrits de Leonard Cohen, à la fois en français et en anglais. Olafur Eliasson Du 21 juin au 8 octobre Artiste de renommée internationale, Olafur Eliasson est un Danois d'origine islandaise qui vit à Berlin. Il s'agira de son premier solo au Canada. Il présentera cinq installations pour lesquelles le visiteur contribuera puisqu'il peut les expérimenter en direct et en apprendre sur sa façon de regarder et de ressentir. C'est le cas de Multiple shadow house, une oeuvre créée par notre propre silhouette. Avec Your Space Embracer, acheté par le MAC il y a deux ans, le visiteur ressentira les effets séduisants d'une lumière projetée dans une salle sur un anneau doté d'un léger mouvement. On pourra aussi contempler Big Bang Fountain dans laquelle un petit jet d'eau est relié à une lumière stroboscopique qui crée une masse sculpturale d'eau changeante. «Cela donne un effet assez spécial, dit John Zeppetelli, directeur du MAC. Cette oeuvre a été présentée à la Fondation Louis Vuitton, à Paris.»

Agrandir Pesquisas [Enquêtes], 2016, Teresa Margolles, installation d'affiches avec 30 impressions couleur collées directement au mur, 100 cm x 70 cm chacune, approximativement 303 cm x 745 cm pour l'ensemble. Avec l'aimable permission de l'artiste et de la galerie Peter Kilchmann, Zurich. Photo fournie par le MACM

Teresa Margolles Du 16 février 14 mai Incontournable, l'exposition Mundos sera un rendez-vous avec le Mexique et ses drames quotidiens: enlèvements, assassinats, trafics de drogues, corruption et injustices en tous genres. L'artiste Teresa Margolles développe un art socialement engagé et courageux depuis plus de 30 ans pour que les choses changent dans son pays. Mundos sera son premier solo dans un musée d'Amérique du Nord. Elle présentera une quinzaine d'oeuvres dont l'installation sculpturale et performative La Promesa, la murale Pesquisas évoquant les centaines de femmes disparues au Mexique ou encore des photos de personnes transgenres et de travailleuses du sexe dont trois ont été assassinées. Ayant travaillé dans des morgues, Teresa Margolles utilise l'eau qui a nettoyé les corps de personnes dont la mort a été violente pour créer des oeuvres qui défendent les droits de l'homme au Mexique. Emanuel Licha Du 16 février au 14 mai L'artiste et professeur montréalais de 45 ans présentera au musée Et maintenant regardez cette machine, une exposition qui aborde la création, l'analyse et la diffusion d'images de guerre. Présentée en tournée au Canada, elle comprendra un documentaire de 60 minutes, Hotel Machine, filmé dans des hôtels fréquentés par des correspondants de guerre à Belgrade, Gaza, Sarajevo, Kiev et Beyrouth. Une oeuvre sur l'atmosphère de ces lieux particuliers que sont les hôtels situés en zone de guerre. Le documentaire sera accompagné de textes, de photographies, de documents, d'extraits de films de fiction ou d'émissions d'actualité. L'expo est organisée par la commissaire Lesley Johnstone, chef des expositions et de l'éducation au MAC. «Il s'agit d'un travail intellectuel et riche», affirme John Zeppetelli.