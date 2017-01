L'esprit de Leonard Cohen sur le silo no 5

En novembre prochain, une oeuvre d'art de l'artiste américaine Jenny Holzer sera projetée sur le silo no 5, dans le Vieux-Port de Montréal, en hommage au poète et chanteur montréalais Leonard Cohen, décédé le 7 novembre dernier à Los Angeles.

L'oeuvre For Leonard Cohen sera diffusée, devant public et gratuitement, pendant cinq jours en soirée, en avant-première de l'exposition Leonard Cohen - Une brèche en toute chose / A Crack in Everything, qui sera présentée au Musée d'art contemporain de Montréal du 9 novembre prochain au 1er avril 2018.

> Voir la vidéo de présentation

La projection de Jenny Holzer illuminera le silo no 5 avec des phrases tirées de poèmes, de chansons et d'autres écrits de Leonard Cohen, en français et en anglais. Cette oeuvre est créée dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal.

Jenny Holzer est une artiste connue pour ses oeuvres engagées depuis plus de 35 ans, notamment ses affiches poétiques, politiques et humoristiques. Elle a remporté le Lion d'or de la Biennale de Venise en 1990. Ses projections lumineuses - avec des textes qui défilent lentement - sont réputées. Elle les réalise en pleine nature mais aussi contre des façades architecturales. Elle l'a notamment fait sur la Pyramide du Louvre, à Paris, en 2009.

Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) a reçu une subvention de 450 000 $ pour la création de l'exposition qui sera consacrée à Leonard Cohen. Cette exposition sera signée par le commissaire John Zeppetelli, directeur du MAC, et le commissaire invité, Victor Shiffman. «On ne pouvait pas mieux célébrer les textes de Leonard Cohen avec plus de pertinence qu'avec une figure telle que Jenny Holzer», a déclaré John Zeppetelli, ce mercredi matin, lors d'une conférence de presse tenue au MAC.