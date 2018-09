 Émilie Bibeau: pour ou contre 

André Duchesne

Avec Laurent Paquin, Émilie Bibeau est ambassadrice de la 22e édition des Journées de la culture, événement amorcé hier et qui se déroule tout le week-end. «C'est un privilège d'avoir accès à toute cette culture. Profitons-en», dit-elle. Vendredi dernier, elle a terminé son spectacle solo Chroniques d'un coeur vintage présenté à La Petite Licorne. Cet automne, elle sera toujours de la série Unité 9 et dans une intrigue de Ruptures. En janvier, février et mars, elle est de la tournée de La renarde, spectacle sur Pauline Julien. En mars 2019, on la verra dans le rôle-titre de la pièce L'éducation de Rita présentée au Théâtre du Rideau Vert. Et on peut aussi l'entendre aux émissions Plus on est de fous, plus on lit et La soirée est encore jeune à la radio d'ICI Première.