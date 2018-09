 Esi Edugyan finaliste pour le prix Man Booker 

Trois auteurs britanniques et deux écrivains américains ont également été sélectionnés pour le prix.

Washington Black, la saga d'un esclave évadé, obtient ainsi une deuxième nomination en quelques jours, puisqu'il a également été sélectionné sur la longue liste du prix Giller de la Banque Scotia, plus tôt cette semaine.

La courte liste du prix Man Booker, annoncée jeudi, comprend deux premiers romans: celui du poète britannique Robin Robertson, The Long Take, et Everything Under, de sa compatriote Daisy Johnson. À 27 ans, cette dernière est la plus jeune écrivaine sélectionnée comme finaliste dans l'histoire du prix Man Booker.

Les finalistes américains sont Rachel Kushner pour The Mars Room et Richard Powers pour The Overstory. Milkman de l'écrivaine nord-irlandaise Anna Burns complète la liste.

Le gagnant du prix de 50 000 livres (plus de 85 000 $ CAN) sera annoncé le 16 octobre lors d'un dîner au Guildhall de Londres.