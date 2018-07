 Virée culturelle: la semaine idéale 

MUSIQUE TRAD

MÉMOIRE ET RACINES

OÙ ?: À Joliette et à Saint-Charles-Borromée

QUAND ?: Jusqu'au 29 juillet

Le 24e Festival Mémoire et Racines se poursuit jusqu'à dimanche à Joliette et à Saint-Charles-Borromée. Plus de 200 musiciens, chanteurs, danseurs et conteurs se produisent à Joliette et au parc Bosco de Saint-Charles-Borromée. Les États-Unis, le Canada, la Colombie, l'Irlande, la Suède et l'Ukraine font partie des pays représentés cette année. D'ici dimanche, les groupes Les tireux d'roches, Réveillons ! et le Gypsy Kumbia Orchestra seront en vedette.

- Mario Cloutier

ARTS VISUELS

MARISA PORTOLESE

OÙ ?: Au musée McCord

QUAND ?: Jusqu'au 11 novembre

En ces journées plus maussades, quoi de mieux qu'une petite visite muséale ? Dans le cadre de son programme Artiste en résidence, le musée McCord présente en ce moment l'exposition Dans le studio avec Notman de la photographe Marisa Portolese. Seize portraits de femmes inspirés par ses recherches dans la collection Notman du musée et par la tradition du studio et de ses décors. Des photos couleur construites comme des peintures...

- Éric Clément

MUSIQUE

L'OM PREND L'AIR

OÙ ?: Devant le chalet du Mont-Royal

QUAND ?: Demain, à 20 h

Pour la cinquième année de suite, Yannick Nézet-Séguin dirige l'Orchestre Métropolitain (OM) au sommet du mont Royal, dans le cadre des Concerts Campbell. Le programme est entièrement consacré à Tchaïkovski : Polonaise de l'opéra Eugène Onéguine, Suite pour orchestre no 4 Mozartiana, Symphonie no 4. Il est recommandé d'arriver tôt sur le site, car le nombre de places est limité. Le même programme sera exécuté par l'OM le lendemain au parc de West Vancouver de L'Île-des-Soeurs.

- Alain Brunet

ARTS VISUELS

JOVETTE MARCHESSAULT

OÙ ?: Au Centre d'interprétation de l'ardoise, à Richmond

QUAND ?: À compter du 28 juillet

Disparue en 2012, Jovette Marchessault a laissé derrière elle une oeuvre romanesque et théâtrale importante. Le travail visuel de l'écrivaine - bas-reliefs, peintures, sculptures et masques -, quoique moins connu, vaut aussi le détour. Le Centre d'interprétation de l'ardoise présente à partir de samedi l'exposition Jovette Marchessault, femme fresque, préparée par la commissaire Claire Jean.

- Mario Cloutier

MUSIQUE

ANGEL FORREST

OÙ ?: À la Zone Centre de la nature (Laval)

QUAND ?: Le 28 juillet, à 20 h

Angel Forrest amène son rock, son blues, son jazz, son swing, mais surtout sa voix rocailleuse aux Zones musicales de Laval. Ensuite, celle qui a aussi été choriste pour Martin Deschamps et Éric Lapointe continuera sa tournée des festivals, de Rimouski au Nebraska.

CINÉMA

LE CORBEAU

OÙ ?: Au square Saint-Patrick

QUAND ?: Le 29 juillet, à 19 h 30

Dans le cadre de la série Film noir au Canal, le long métrage Le corbeau d'Henri-Georges Clouzot sera présenté au square Saint-Patrick. Tourné en 1943 et mettant en vedette Pierre Fresnay, le film raconte l'histoire d'un médecin de campagne qui commence à recevoir des lettres de menaces d'un auteur anonyme. La soirée débute à 19 h 30 avec une performance musicale d'Alex Desjardins. La journaliste Manon Dumais du quotidien Le Devoir présentera le film dont la projection débutera à 20 h 45.

- André Duchesne