 Les années 90 dans la «pop culture» 

14 mai 1998

Quelque 76 millions d'Américains sont rivés à leur poste pour faire leurs adieux à Seinfeld, Elaine, Kramer et George. De vrais adieux, contrairement à tant d'autres.

Aujourd'hui

Après avoir fait une lucrative résidence au Beacon Theatre de New York, Jerry Seinfeld a signé l'an dernier une entente avec Netflix pour sa série Comedians in Cars Getting Coffee et d'autres projets.

31 décembre 1999

Le redouté «bogue de l'an 2000» ne génère pas l'apocalypse attendue.