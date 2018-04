 Pourquoi les années 90 reviennent-elles? 

Sortis de la fripperie

Coup d'oeil sur cinq artistes ou oeuvres tout droit ressurgis des nineties.

Les Smashing Pumpkins

Les Smashing Pumpkins se sont reformés il y a quelques mois et ont annoncé une grande tournée nord-américaine. Pour la tournée Shiny and Oh So Bright, qui passera par le Centre Bell le 7 août, tous les membres du groupe rock alternatif sont de retour, à l'exception de la bassiste D'arcy Wretzky. La formation, qui s'est elle-même inspirée du rock alternatif des années 80, fait partie des groupes phares de la génération 90. Le groupe a d'ailleurs indiqué qu'il ne jouera que des succès de cette période lors de sa tournée qui s'amorce en juillet. - Marissa Groguhé

Les Spice Girls

Des rumeurs de retrouvailles ont émergé par le passé sans se concrétiser, mais il semble que cette fois soit la bonne. En début d'année, on apprenait que les cinq «filles épicées» auraient accepté de se réunir après plus de six ans de silence (leur dernière apparition sur scène date de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres). Des médias britanniques ont annoncé que Victoria Beckham, la Spice Girl la plus réfractaire à l'idée d'une réunion, s'était laissé convaincre. Cet ultime retour d'un des groupes emblématiques des années 90 n'a pas encore de dates fixées. Formé en 1994, le «girl group» composé d'Emma, Mel B, Mel C, Victoria et Geri a connu un succès immédiat, véhiculant une image de femmes indépendantes et libérées qui trouvera sûrement son public de nos jours. - Marissa Groguhé

Les filles de Caleb

L'adaptation des romans d'Arlette Cousture en séries télévisées a été parmi les phénomènes marquants des années 90 au Québec. Les téléséries Les filles de Caleb et Blanche ont été diffusées entre 1990 et 1993, rivant des millions de téléspectateurs devant leur poste. Le producteur Christian Larouche a tout récemment fait connaître son projet de porter au grand écran le troisième et dernier tome de la saga familiale de Cousture, L'abandon de la mésange. Adapté par la scénariste Catherine Léger (Charlotte a du fun), il pourrait donner lieu à deux films, d'après Christian Larouche. Le projet n'a pas encore eu le feu vert des institutions. - Marissa Groguhé

Toni Braxton

L'artiste R&B Toni Braxton n'en est pas à son premier «come-back». Après une série de pauses et de retours, celle qui s'est d'abord fait connaître au sein du groupe des années 80 The Braxtons, aux côtés de ses soeurs, prévoit sortir un neuvième opus, dont le premier single est paru en septembre dernier. Pour son retour, l'interprète du succès Un-Break My Heart mise sur ce qui lui a permis de se démarquer dans ses grandes années: un son soul sensuel et une voix singulière, qui lui ont valu sept prix Grammy et plus de 60 millions de disques vendus. - Marissa Groguhé

Mad About You

Le retour des séries télé des années 90 est une tendance lourde: après Full House, Roseanne et Murphy Brown, on a appris récemment que la comédie Mad About You allait avoir une suite. La sitcom qui a révélé le talent de la comédienne Helen Hunt (gagnante de quatre prix Emmy pour son rôle!) a tenu l'antenne à la chaîne NBC de 1992 à 1999. Le projet de suite, produit par Sony Pictures TV, n'a pas encore de diffuseur, mais les deux vedettes de la série (Hunt et Paul Reiser) ont accepté d'y reprendre leurs rôles de Jamie et Paul Buchman, autour desquels gravitait une galerie de personnages colorés et d'«invités surprises» (l'ex-maire Rudy Giuliani, l'ex-vice-président Al Gore et autres gros bonnets). Bel exemple d'équité: les deux comédiens gagnaient le même salaire - 1 million par épisode - pour la septième et ultime saison de la série, une exigence prévue dans leurs contrats. - Frédéric Murphy