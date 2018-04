 La Québécoise Zoé Pelchat primée pour sa websérie à Cannes 

Chantal Guy

La Presse La Presse Suivre @ChantalGuy «Merci full!», lance Zoé Pelchat au bout du fil lorsqu'on la félicite pour le prix qu'elle a remporté mercredi à Cannes. Son équipe et elle ont bien sûr ouvert le champagne pour célébrer ce prix inespéré. «Nous avons regardé les 10 webséries en compétition et notre réaction, quand on les a vues, c'est qu'on était juste contents d'être là», explique-t-elle, encore en état de choc.

«Le calibre était très élevé. Il y avait de grosses productions américaines, et je me disais : "C'est sûr qu'on n'est pas dans la même ligue." En allant au gala, on n'avait aucune attente. On capote, c'est beaucoup plus gros que ce à quoi on s'attendait.» La jeune femme a écrit et réalisé Dominos, diffusée sur TV5, qui est son deuxième projet de websérie. Il s'agit de cinq épisodes d'une dizaine de minutes, où l'on suit différents personnages dans le quartier Sud-Ouest de Montréal, après la mort de la mère de deux d'entre eux. La distribution, jeune et diversifiée, compte dans ses rangs Émile Schneider, Charlotte Aubin, Benjamin Roy, Mounia Zahzam, Gregory Beaudin (de Dead Obies), Paul Ahmarani et Sandrine Poirier-Allard.

Agrandir Émile Schneider (Fred), Benjamin Roy (Adib) et Grégory Beaudin (Toto) dans Dominos. ST-LAURENT TV