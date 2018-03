La semaine idéale

THÉÂTRE

La détresse et l'enchantement

OÙ ? Au TNM

QUAND ? Jusqu'au 10 mars

En plongeant corps et âme dans l'adaptation théâtrale de La détresse et l'enchantement, Marie-Thérèse Fortin offre une grande performance d'actrice, un marathon théâtral qui lui vaudra (peut-être) quelques honneurs au passage. Si le montage du texte traverse rapidement l'autobiographie de Gabrielle Roy et que la mise en scène abuse des ellipses, la pièce vaut le déplacement pour voir briller Fortin sur la scène. Aussi au Trident, à Québec, en novembre prochain.

- Luc Boulanger, La Presse

MUSIQUE

Fishbach

OÙ ? À L'Astral

QUAND ? Le 10 mars, 20 h

La formation de la Française Flora Fischbach vient de lancer un très bon album, À ta merci, qui rappelle le meilleur de la new wave française des années 80. Sa proposition, hantée par le thème de la mort, est par contre assez incarnée pour éviter les accusations de passéisme. Sur scène, la chanteuse de 26 ans impose son autorité incroyable, qui lui a valu d'être finaliste au prix Victoire de la révélation scène cette année. Aussi à L'Anti, à Québec, le 11 mars.

- Frédéric Murphy, La Presse

CINÉMA

Le labyrinthe de Pan

OÙ ? Au Cinéma du Parc

QUAND ? Du 9 au 11 mars

Avec The Shape of Water, Guillermo del Toro a triomphé aux Oscars dimanche dernier. Or, le week-end prochain, le Cinéma du Parc propose de renouer avec une autre oeuvre phare du cinéaste : Le labyrinthe de Pan. Ce drame fantastique, campé en Espagne en 1944, raconte l'histoire d'Ofélia, une fillette qui, par l'entremise d'une créature magique, apprend qu'elle est en fait une princesse disparue. Projeté en espagnol avec sous-titres en anglais ce soir et demain à 23 h 30 et dimanche à 14 h 30.

- André Duchesne, La Presse

SPECTACLE MUSICAL

Saturday night fever: La fièvre du samedi soir

OÙ ? Au Théâtre St-Denis

QUAND ? Du 14 mars au 1er avril

Les amateurs de danse et de spectacle musical ont tout intérêt à voir ce superbe spectacle, qui met en scène les talentueux Nico Archambault et Wynn Holmes. La troupe de danse est de haut calibre et la scénographie est grandiose. Il s'agit d'une très belle relecture du film culte mettant en vedette John Travolta et Karen Gorney.

- Véronique Lauzon, La Presse

ARTS VISUELS

Marcel Barbeau. Vibrato

OÙ ? Au Centre d'exposition Raymond-Lasnier (Trois-Rivières)

QUAND ? Jusqu'au 25 mars

Le Centre d'exposition Raymond-Lasnier, à Trois-Rivières, présente Marcel Barbeau. Vibrato, jusqu'au 25 mars. Produite et mise en circulation par le Musée d'art de Joliette, l'exposition est consacrée aux oeuvres de la période new-yorkaise de l'artiste montréalais. Ces peintures appartenant au musée lanaudois révèlent les recherches que Marcel Barbeau avait menées par rapport à l'art optique.

- Éric Clément, La Presse

CINÉMA

Faute d'amour (Loveless)

OÙ ? En salle

En salle QUAND ? À l'affiche

Avec ce cinquième long métrage, Andreï Zviaguintsev (Leviathan) s'impose comme le nouveau chef de file du cinéma russe, puisant à même la tradition des grands auteurs du pays de Tchekhov, tout autant que dans le cinéma des grands maîtres. Faute d'amour fait écho à une société en mal de repères, où les êtres peuvent facilement perdre leur âme. Zviaguintsev scrute leurs faiblesses sans complaisance, avec beaucoup de méticulosité et une certaine élégance, malgré la cruauté du propos. En version originale avec sous-titres.

- Marc-André Lussier, La Presse