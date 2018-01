 Un autre prix pour Michel Tremblay 

La Chambre de commerce LGBT du Québec a annoncé jeudi la remise du Grand Phénicia 2018 à l'auteur Michel Tremblay. Ce prix, de la communauté d'affaires LGBT, lui sera remis le 31 mai, lors d'un gala qui se tiendra à la salle du Parquet de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Michel Tremblay s'est dit touché de cette reconnaissance du milieu des affaires de la communauté LGBT. «C'est avec grande d'émotion et beaucoup d'humilité que j'accepte le prix Grand Phénicia. La reconnaissance des minorités sexuelles a été un des grands combats de ma vie et je suis très touché de cette prestigieuse reconnaissance qui souligne 54 ans de carrière.»

De son côté, Steve Foster, président de la CC-LGBT-Q, a rappelé l'importance de la contribution de M. Tremblay «qui est indéniable et incontournable dans l'édification de l'identité LGBT, tant sociale que personnelle. Son apport est d'autant plus important, qu'il se situe, en grande partie, dans un Québec en pleine mutation où les gai(e)s devaient lutter pour leurs droits et leur reconnaissance».